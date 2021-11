Un Ramsey dai due volti, non c'è altro modo per descriverlo. Il centrocampista gallese, nonostante le qualità di cui dispone, ha deluso con la maglia della Juventus, non trovando continuità a causa dei molteplici problemi fisici che lo hanno colpito.In nazionale, però, continua a raccogliere minutaggio e a segnare gol pesanti. Come questa sera, quando Ramsey al 3' della sfida contro la Bielorussia ha sbloccato il risultato infilando il portiere avversario.