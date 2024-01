Westonnon si ferma più. Il centrocampista statunitense sta continuando a sorprendere con grandi prestazioni, l'ultima delle quali ieri sera a Lecce dove solo l'istinto del centravanti puro di Dusan Vlahovic gli ha negato la gioia del gol del 2 a 0 bianconero. Il classe 1998 è così arrivato a trein questo campionato (in 20 presenze), tanti quanti quelli collezionati in tutta la sua precedente esperienza con lain Serie A (70 gare): un numero che basta per far capire la sua crescita in questa stagione, quasi inattesa alla luce di un'estate trascorsa con le valigie in mano.