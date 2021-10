La Juventus si può aggrappare al recente passato per trovare le speranze di risalire seriamente la china in questo campionato? Balza infatti all'occhio come, nella famosa stagione 2015-2016 dell'avvio shock di mister Allegri, concluso poi con una rimonta clamorosa culminata con lo scudetto, anche lì ci fu una sconfitta di misura col Sassuolo, esattamente in una 10^ giornata turno infrasettimanale come avvenuto ieri: 1-2 all'Allianz Stadium quest'anno, 1-0 per i neroverdi al Mapei sei anni fa.