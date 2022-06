"Il ds Federico Cherubini aspetta il verdetto di Di Maria passando da un incontro e l’altro". E' quanto scrive Tuttosport, che racconta come continuino i contatti per Nicolò Zaniolo. Mercoledì l’entourage del giocatore ha incontrato la Roma, il rinnovo non arriva e il divorzio estivo pare più vicino. La Juventus c'è, insieme al Milan. Ma come avvicinare le super richieste della Roma? L'esigenza è quella di inserire una contropartita tecnica per avvicinarsi alla valutazione romanista: per la Juve non solo Weston McKennie, texano come i proprietari del club giallorosso, negli ultimi giorni è spuntata una nuova candidatura: quella di Arthur.