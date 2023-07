La Juventus si prepara per la nuova stagione con un mix di familiarità e cambiamenti. Mentre i giocatori si sottopongono alle visite mediche presso il J Medical e ai test fisici alla Continassa, una cosa è rimasta la stessa: Dusanè tornato in azione. Tuttavia, c'è una novità importante: Cristiano, il nuovo responsabile dell'area tecnica bianconera, ha fatto la sua conoscenza. È stato solo il primo incontro di una serie che si terrà durante l'estate. Conosciuto per la sua franchezza e il suo modo diretto di comunicare, Giuntoli ha spesso guadagnato l'apprezzamento dei giocatori. Questo approccio sincero sembra promettere bene anche alla Juventus.