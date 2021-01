"Un vertice per definire il futuro. Prosegue la trattativa tra il Milan e Hakan Calhanoglu per il rinnovo del contratto del turco, in scadenza al prossimo 30 giugno, e oggi è andato in scena un nuovo confronto tra la dirigenza rossonera e l'agente del giocatore: Gordon Stipic è arrivato intorno all'ora di pranzo a Casa Milan, per poi lasciare la sede del club nel primo pomeriggio (15 circa)". Come scrive Calciomercato.com è uno dei temi più caldi sul tavolo dei vertici rossoneri, che finora non si erano spinti oltre un'offerta da 3,5 milioni di euro netti a stagione per Calhanoglu.