Lavora ai fianchi, la Juventus. E pure al Franchi, da dove verosimilmente arriverà Federico Chiesa. Chi sarà a fargli posto? Le notizie viaggiano tutte in un'unica direzione, nonostante non piaccia al diretto interessato: Douglas Costa dovrà salutare, più o meno necessariamente, e nei prossimi giorni accettare una soluzione che non sia colorata di bianconero.



LE ULTIME - Stando a quanto riportato da Calciomercato.com, il brasiliano però non molla, né ha intenzione di farlo: "Il vero problema è la scelta comunicata da Douglas Costa ai dirigenti stessi: accetta soltanto top club, niente soluzioni di ripiego". Douglas non esclude di rimanere alla Juve per giocarsela, a maggior ragione se non dovessero arrivare offerte interessanti nelle ultime ore di mercato...