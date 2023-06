C'è stato un incontro tra il tecnico della Juventus Massimilianoe Nicolò. Come riferisce SkySport. Il tecnico livornese avrebbe ribadito la volontà di trattenerlo alla Juventus per la prossima stagione. Per questo motivo Nicolò Rovella ha rifiutato, ancora una volta, ilIl club tedesco già lo scorso anno aveva bussato alla porta della Vecchia Signora per il giovane centrocampista che però è stato considerato incedibile.- Il Borussia lo ha seguito per tutta la stagione durante il prestito al Monza. Alla fine però a spuntarla è stata la Juventus che ha scelto di investire sul talento del centrocampista per la prossima stagione.