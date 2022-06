Nella giornata di ieri, la Juventus ha incontrato il Parma per parlare dell’attaccante Zanimacchia, nell'ultimo anno in B alla Cremonese, dove ha molto ben figurato. Le parti al lavoro per chiudere l'affare, con il Parma che cerca di anticipare proprio i grigiorossi. E il ds gialloblù Pederzoli il possibile affare: "L’incontro per Zanimacchia? Ci sono tanti giocatori, è stato un incontro conoscitivo. Piace? È sicuramente un elemento importante che il nostro allenatore conosce bene, però in questo momento non c’è nient’altro".