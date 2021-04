La Juventus non molla la presa su Mauro Icardi. Il Psg non vuole darlo via per meno di 50 milioni di euro ma Paratici proverà a puntare sugli ottimi rapporti con l'entourage del giocatore. Secondo Calciomercato.com nei prossimi giorni è previsto un incontro per fare il punto della situazione. Tra le varie ipotesi c'era anche quella di uno scambio con Dybala, ma il prossimo rinnovo di Neymar esclude questa possibilità. Difficilmente la Juve investirà 50 milioni cash in periodo di Covid, per questo si sta studiando la formula che possa accontentare entrambi i club.