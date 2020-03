Secondo quanto riportato da Sky Sport, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e Dries Mertens si sono incontrati per discutere sulle possibilità di rinnovo del contratto del giocatore. Infatti, il belga è in scadenza il prossimo giugno e, vista la possibilità di prenderlo a zero, si era parlato anche di un interesse da parte della Juventus, forte della presenza di Maurizio Sarri, l'allenatore che ha inciso di più nella carriera di Mertens. Così, ecco che dopo le litigate di ottobre, il Napoli vuole ritrovare una quadra e De Laurentiis vuole ripartire da una certezza.