Come riportato da Sky Sport, si sta svolgendo proprio in queste ore a Milano un incontro tra Giovannie l'ad delGiovanni: al centro dei discorsi Davide, il centrocampista neroverde che da tempo è nei radar della(ma anche di altri club di Serie A, a partire dall'). Secondo quanto trapelato finora, nella trattativa per il classe 1999 azzurro potrebbe rientrare Koni, il giovane difensore reduce dal periodo di prestito all'Empoli che piace molto al club emiliano.Intercettato dai media all'esterno degli uffici neroverdi, il direttore sportivo bianconero Giovanni Manna ha dribblato le domande sul futuro di Frattesi: "Non c'è niente". E su De Winter? "Non c'è nulla".Secondo quanto riportato da Sky, la Juventus voleva sapere seavesse chiuso la trattativa per. I bianconeri cercheranno adesso di capire la possibilità di rientrare in gioco in questa trattativa per il centrocampista.