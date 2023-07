Dusan Vlahovic è stato tra i primi giocatori della Juve a rientrare per svolgere i test atletici al JMedical. Il serbo ha potuto quindi incontrare e parlare con il nuovo dirigente, Cristiano Giuntoli. Il futuro di Dusan resta incerto nonostante i tanti tifosi gli abbiano chiesto di rimanere. Secondo la Gazzetta dello Sport, Giuntoli vorrà capire anche quali saranno i piani dell'attaccante e assicurarsi che sia davvero convinto di rimanere. Per lui come per tutti gli altri, l'ex Napoli vuole gente motivata, nessuno sarà tenuto contro voglia.