Nel pacchetto dei difensori centrali in organico alla Juventus, c'è anche il classe 2002 Koni De Winter. Il calciatore belga è reduce da una buona stagione con l'Under 23 con alcune comparsate in Prima squadra, tra campo e lista dei convocati. Il suo percorso di crescita, molto probabilmente, proseguirà con un'esperienza in prestito all'estero: nella prossima settimana un incontro tra l'entourage e la dirigenza bianconera per definire cosa sarà di De Winter.