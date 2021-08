Oggi è il gran giorno! Dopo un tira e molla di mesi, fatto di dichiarazioni a distanza, grandi geli e, nelle ultime due settimane, di quarantena in Italia per il procuratore Jorge Antun, finalmente alla Continassa la dirigenza della Juventus può discutere con Antun il rinnovo di contratto del suo assistito Paulo Dybala. Ricordiamo che le parti si ritrovano con una decina di milioni d'ingaggio per la Joya a ballare sul tavolo delle trattative: tetto massimo per la Juve, richiesta minima per Dybala.

Il direttore sportivo Federico Cherubini è arrivato nella sede societaria alle 10, il vicepresidente Pavel Nedved alle 10.30. Antun non si è visto all'esterno della struttura, ma era dentro a discutere coi dirigenti bianconeri insieme a Carlos Novel, manager di Dybala per l'area brand e sponsor!

INCONTRO TERMINATO, A BREVE I DETTAGLI DEFINITIVI QUI SUL SITO