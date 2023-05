Dal sito ufficialeNella serata di mercoledì 24 maggio 2023, lo Juventus Training Center di Vinovo è stato teatro di un incontro di formazione sul tema "Il Futsal come mezzo di formazione". Hanno preso parte all'evento le Academy Elite, centri di riferimento sul territorio di Piemonte e Valle d’Aosta, selezionate in base a una serie di parametri sportivi e valoriali, in cui viene trasmesso il Metodo Juventus.Al termine della conferenza, spazio per il confronto e poi la possibilità, per i tecnici delle Academy, di visionare una seduta di allenamento Futsal con un gruppo dell'Attività di Base.Relatore Alessio Musti, Futsal Project Coordinator e Youth U19s to U14s Technical Coordinator, che ha anche fatto il punto sullo sviluppo e l'evoluzione del progetto avviato nell'estate 2020.«Inizialmente il nostro era un progetto di integrazione tecnicain riferimento solo all'attività di base dall'Under 8 all'Under 13, ma successivamente, già nei primi mesi dopo il primo anno, è stato ampliato fino all'Under 17. Sono molto contento e orgoglioso di poter condividere il nostro lavoro in giornate come quella di oggi. Siamo al terzo anno e siamo molto contenti di come stanno procedendo le cose, quest'anno per avvalorare ulteriormente il progetto la società ha introdotto anche un altro tecnico, Alessandro Bagalà, che sta facendo un grandissimo lavoro».«L'integrazione si sta rafforzando sempre di più - ha proseguito Mister Musti -, e l'effetto si vede tanto nei ragazzi che stanno lavorando con noi da tre anni, con un miglioramento tecnico individuale, un ampliamento delle proprie gestualità tecniche, come per esempio la capacità di utilizzare la pianta del piede, e una crescita della capacità di affrontare duelli e muoversi in spazi stretti, caratteristiche tipiche del futsal, ma importantissime nel calcio di oggi. Vogliamo dare ai ragazzi un bagaglio tecnico e di esperienza il più ampio possibile e in questo aiutano anche le manifestazioni cui partecipiamo. Con l'Under 12, quindi da sotto età, siamo alla seconda partecipazione al campionato Under 13 Futsal Pro, lo scorso anno abbiamo giocato la finale, quest'anno siamo arrivati in semifinale. Poi ci sono anche i tornei internazionali, che sono sempre di più e sono momenti di crescita incredibili. Mi viene da pensare all'ASPTT Dijon giocato quest'anno in Francia con l'Under 12: abbiamo giocato la finale contro l'Ajax con 3000 persone sugli spalti. È stato molto emozionante vedere i ragazzi misurarsi in un contesto del genere e vivere quelle emozioni»Alicese OrizzontiBarracudaBielleseBuscaCherascheseChisolaCuneo OlmoDiavolettiDon Bosco AlessandriaFossanoIvreaPineroloSCA AstiSparta NovaraSpazio Talent SoccerVolpiano