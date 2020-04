La Juve pianifica il lavoro per il futuro. Secondo La Gazzetta dello Sport, la società bianconera ha programmato un incontro con Mino Raiola, agente di giocatori della Juve ma anche di obiettivi di mercato: da Matuidi a De Ligt, passando per Pogba e - intermediario - per Haaland. Le parti però si incontreranno anche per parlare del futuro di Luca Pellegrini, terzino classe '99 che sta facendo bene a Cagliari ma bisognerà decidere sul suo futuro: o rimanere alla Juve come vice Alex Sandro, o fare ancora un anno in prestito.