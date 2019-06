La Juve e Mino Raiola non discutono solo di nuovi acquisti ma anche di rinnovi. Presto Fabio Paratici incontrerà l'agente di Blaise Matuidi e Moise Kean per discutere il rinnovo dei due bianconeri che vanno in scadenza nel 2020. Per il centrocampista francese il futuro è ancora tutto da scrivere mentre Kean ha già detto si ad un rinnovo di cinque anni da 2 milioni di euro a stagione a salire. Per la fumata bianca manca solo una cosa: l'approvazione del nuovo tecnico Maurizio Sarri dal quale Kean e Raiola vogliono rassicurazioni circa il minutaggio nella prossima stagione. Moise non vuole il posto fisso ma almeno entrare a far parte stabilmente delle rotazioni in attacco.