Da una parte il mercato, in vista della sessione invernale che inizierà a gennaio. Dall’altra, però,. La volontà di consolidare la rosa e dare stabilità ma, soprattutto, la strategia bianconera punta a ridurre il peso a bilancio degli ingaggi dei calciatori, abbassando l’ammortamento.È soprattutto in quest’ottica che si inscrive il lavoro che la dirigenza bianconera sta facendo con. L’attaccante ha un contratto in essere in scadenza nelcon ingaggio a salire che supererà i. Decisamente troppo per le nuove linee guida del club, ancor di più se si pensa all’apporto che Vlahovic sta dando in zona gol. Un lusso che la Juventus non può permettersi.Per questo, c’è un incontro in programma tra dirigenza bianconera ed entourage del calciatore che dovrebbe consumarsi intorno alla. Un modo per mettere sul tavolo una proposta e misurare la volontà di venirsi incontro.. Magari già a gennaio, per monetizzare, far respirare le casse societarie e reinvestire in altre zone di campo.