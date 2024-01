Laè attivamente alla ricerca di un nuovo difensore centrale e sembra aver manifestato un forte interesse per Dean Huijsen della. Il giovane difensore del 2005, inizialmente destinato al Frosinone, ora è al centro dell'attenzione della squadra giallorossa, che ha richiesto informazioni prima dell'ultima partita di campionato. Huijsen, consapevole delle assenze di Ndicka, Smalling e Kumbulla, potrebbe trovare opportunità immediate nella formazione giallorossa, spingendo così per un trasferimento a Trigoria. L'obiettivo è concludere un prestito secco fino a giugno, anche se la Juventus, rispettosa degli accordi con il Frosinone (con cui mantiene ottimi rapporti), si sta confrontando con l'entourage del giocatore – con cui secondo calciomercato.com c’è stato un incontro oggi - per valutare la situazione.