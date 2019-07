Una vecchia conoscenza... di nuovo a Torino. Dani Alves si sta godendo le vacanze in compagnia della sua bella Joana, dopo aver vinto la Copa America da capitano del Brasile e dopo essere diventato il giocatore con più titoli vinti al mondo (ben 40), mentre il suo entourage lavora per il futuro. Dopo il contratto terminato con il Psg, si è svincolato il 30 giugno, il brasiliano è alla ricerca di una nuova avventura, senza fretta e con grande attenzione, per quello che con tutta probabilità l'ultimo grande contratto della sua carriera. A VOLTA RITORNANO - Dani Alves alla Juve? Una possibilità. Il suo entourage, racconta Goal, ieri ha incontrato la Juventus a Torino per parlare del possibile affare, con anche Manchester City e Inter sullo sfondo. Dietro questo incontro c'è sicuramente la scelta della Juventus di cedere Joao Cancelo, motivata dal possibile grande incasso (60 milioni di euro) e dal rendimento non così soddisfacente. Il portoghese, dopo un solo anno, potrebbe volare in Inghilterra, al Manchester City, o in Spagna, al Barcellona, e la Juve valuta chi potrà sostituirlo. Dani Alves? Forse, ma ci sono ancora diversi ostacoli: uno su tutti il contratto biennale da 7 milioni di euro a stagione richiesto dal giocatore fino a qui.