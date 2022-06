Altro giro, altre sensazioni. Simili ma comunque diverse. Arnautovic è il "nuovo" nome: come racconta Tuttosport, c'è l'incontro per l'attaccante austriaco, attualmente in forza al Bologna. In questi giorni il ds Cherubini sta sondando il terreno su tanti giocatori, dalle situazioni più disparate. A breve arriverà il momento in cui dovrà necessariamente tirare le somme.



L'INCONTRO - Come riporta TS, ieri a Milano l'entourage del giocatore ha visto i dirigenti bianconeri. Le parti si sono aggiornate "sullo stato dell'arte e a chi assiste Arnautovic è stato ribadito il forte interesse della Juve". Alla Juve è stato ripetuto che non sarà semplice strappare la punta al Bologna, ma serviranno argomenti convincenti. Le alternative restano Luis Muriel e Giovanni Simeone, oltre a Timo Werner.