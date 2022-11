Come racconta La Gazzetta dello Sport, ci sarà prima l’incrocio sul campo, poi quello sul mercato. Senza Dusan Vlahovic e Ciro Immobile, tocca ad Adrien Rabiot eilluminare Juventus-Lazio.Per il quotidiano, se da un lato trattenere Rabiot sta diventando sempre più complicato, dall'altro il sacrificio del francese può portare a una mossa astuta: rimpiazzarlo con Sergej. Altro giovane-vecchio pallino mai passato di moda. Il giocatore serbo "piaceva in passato, è stato sondato la scorsa primavera prima dell’affondo per Pogba ed è tuttora al primo posto nella lista del d.s. juventino Federico Cherubini". Tutto sarebbe favorito dagli ottimi rapporto con Kezman, agente di Milinkovic.Lo stesso Kezman è a Torino, e le parti si sono riviste. Alla Continassa "non possono e non vogliono avvicinarsi ai 100 milioni chiesti da Claudio Lotito per il suo gioiell"o. Piuttosto, sotto traccia, la Juventus sta cercando di guadagnare la pole position per Milinkovic in vista dell’estate. Il motivo? Senza il rinnovo con la Lazio, il prezzo del centrocampista è destinato a scendere.