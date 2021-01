2









Un colloquio in programma. Questa sera, la Juve e il Torino saranno allo stesso tavolo: l'obiettivo è finalizzare il passaggio di Rolando Mandragora in granata, ma anche vedere quali margini ci possano essere per il rientro di Rugani dal Rennes.



L'INCONTRO - Sarà dunque decisivo il meeting tra il direttore del Torino, Vagnati, e Fabio Paratici. L'accordo per il centrocampista è su un prestito con obbligo di riscatto, di 18 mesi. Secondo quanto raccolto da CM, per il giocatore sarebbe pronto un quadriennale al termine del periodo in prestito.



RUGANI - Nicola attende novità anche sul fronte Rugani, che a causa di qualche infortunio non ha mai ingranato in Francia. Il difensore ha già accettato la destinazione granata, e per la Juventus c'è l'okay a definire la trattativa. In serata, nell'incontro che può sancire l'ultimo atto del mercato bianconero, si attendono sviluppi per sbloccare il rientro.