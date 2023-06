Secondo la Gazzetta dello Sport, il 23enne centrocampista italiano del Sassuolo ha già dato l'ok a un trasferimento a Milano, ma costa 35 milioni di euro e prima i nerazzurri devono fare cassa sul mercato in uscita. Una parziale contropartita tecnica è rappresentata dall'attaccante Mulattieri, reduce dal prestito al Frosinone. La Juventus è pronta ad approfittare di questo stallo e oggi, come si legge sul Corriere dello Sport, vedrà il Sassuolo per portare avanti la trattativa. Anche il Milan ha chiesto un incontro al dirigente neroverde Carnevali.