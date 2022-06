Il Parma ha messo nel mirino Luca Zanimacchia. L'esterno d'attacco ha passato un anno in prestito alla Cremonese, ma è tornato di proprietà della Juventus che in queste ore sta trattando proprio con i ducali per un nuovo prestito.



Il Parma aveva chiesto informazioni anche per Dragusin e alcuni elementi delle giovanili bianconere. Staremo a vedere quali operazioni si potranno concretizzare.