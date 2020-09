Incontro di mercato tra Parma e Juve: secondo Sky, i Ducali avrebbero messo gli occhi su Marko Pjaca e Luca Pellegrini. Su quest'ultimo resistono diversi dubbi: ​è infatti spuntata una nuova pista per Mattia De Sciglio. Dopo l'ultimo interessamento da parte del Valencia, che però è alle prese con i debiti e non ha la disponibilità economica per trattare, a farsi sotto potrebbe essere il Villarreal. Secondo Sky Sport infatti il club spagnolo è interessato al terzino bianconero. Il futuro di De Sciglio è sempre più lontano dalla Juve, soprattutto dopo il ritorno di Luca Pellegrini che, al momento, è considerato il vice Alex Sandro.