Il Mundo Deportivo ha sganciato la bomba, ma le conferme arrivano dall'Italia e accrescono le voci spagnole. Come riporta Rai Sport, nei prossimi giorni il padre di Neymar può arrivare a Torino per incontrare la Juventus. Il giocatore si sta proponendo a grandi club in Europa e, secondo la Rai, oggi il ds Fabio Paratici e il padre e agente di Neymar si sarebbero dati appuntamento.