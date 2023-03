Ancora un contatto, per chiudere quanto prima un affare ormai annunciato. Tranelle scorse ore è andato in scena una nuova parte della trattativa che porterà Arekdefinitivamente in bianconero. Come racconta il Corriere dello Sport, l'occasione è stata il viaggio del presidente dell’OM, Pablo Longoria, a Torino, dov’è di casa avendo trascorso quasi tre stagioni come responsabile dello scouting del club bianconero.Per il quotidiano, le manovre sono già iniziate. E alla Continassa si vuole puntare ulteriormente su Arek, che ha convinto tutti e naturalmente Allegri incluso. Il dialogo con il Marsiglia è in corso e non ci saranno problemi a portare l’affare al traguardo. Così come entreranno nel vivo anche i colloqui con l’entourage del giocatore: pure Milik, pronto a rientrare dopo un’assenza di due mesi sabato contro il Verona, vuole continuare in bianconero. Il tutto per 7 milioni, più potenziali ulteriori 2 di bonus, dopo aver ne investit i 900 mila per il prestito (più 800 mila di bonus).