Il Manchester United (ri)piomba su Paulo Dybala. In Inghilterra ripensano al dieci argentino, che però vuole solo la Juve: basterà? Come scrive la Gazzetta dello Sport, la Joya ha le idee abbastanza chiare, ma nel mercato tutto può cambiare, soprattutto quando ci si trova ad offerte importanti, ai limiti dell'irrinunciabile. Per ora solo qualche colloquio in cui esternare l'apprezzamento, ma tra qualche giorno, di persona, si potrà entrare nel dettaglio.



L'INCONTRO - Il Manchester United ha bussato in casa della Juve e ha riaperto ufficialmente le comunicazioni: Dybala piace e non da oggi. Un amore di antica data, con una accelerata prevista per i prossimi giorni e con un contatto con cui organizzare i prossimi. Dopo il faccia a faccia tra i club - scrive la rosea - si capirà se potrà mai nascere un’offerta concreta: al momento la pista è aperta. Al momento, però, pesa più la volontà di Dybala, che vorrebbe conoscere Sarri e continuare a giocarsi le sue chance da numero 10 alla Juventus, anche rifiutando più ricche offerte. Ma molto dipenderà anche dall'offerta dello United al club bianconero. E quel Pogba...