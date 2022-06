Non si discute solo di Paul Pogba e Fabio Miretti a Milano. Secondo quanto riferito da Sky Sport, infatti, nella mattinata di oggi la Juve ha incontrato anche il Genoa - nella figura del direttore sportivo Johannes Spors - per Andrea Cambiaso, laterale sinistro classe 2000 nel mirino da ormai diverso tempo.



L'interesse per il giovane esterno da parte dei bianconeri resta dunque concreto, nonostante sia stato segnalato un avanzamento nelle trattative da parte dell'Atalanta, indicata sulle sue tracce da settimane insieme all'Inter e appunto alla Juve.