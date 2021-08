Sono settimane bollenti e l'anticiclone c'entra fino a un certo punto. La Juve nei prossimi giorni conta di definire il passaggio di Locatelli, di dare il colpo definitivo sul rinnovo di Dybala e soprattutto di determinare il dentro o fuori di Pjanic e quindi di Ramsey. Insomma: giorni campali.Per questo motivo nei prossimi giorni ci sarà un incontro tra i bianconeri e il Cagliari, volto a definire il passaggio diin Sardegna - il centrale romeno ha anche qualche proposta allettante in Germania -, probabilmente in prestito e vedremo se con diritto di riscatto e magari un contro-riscatto a favore dei bianconeri. Sarà anche l'occasione di parlare di, talentino '99 del Cagliari, che quest'anno dovrà prendere il posto di: l'uruguaiano è separato in casa, vuole andare all'Inter e sarà probabilmente accontentato. Per, l'occasione di mostrare il suo talento. E se saranno rose bianconere, fioriranno...