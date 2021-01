1









Secondo quanto riportato da Goal.com, la Juve ha incontrato gli agenti di Pellegrini oggi pomeriggio. Con l'ormai certa permanenza di Frabotta, non c'era comunque spazio per l'esterno ex Roma e oggi al Genoa. Un incontro informale, dunque, che non ha avuto certamente sviluppi: i bianconeri, al momento, stanno bene con questi numeri e con questa situazione di mercato. Volevano chiudere per una punta, ma non sembra sia possibile. Staremo a vedere cosa accadrà nelle ultimissime ore e negli ultimissimi movimenti di Fabio Paratici e dei suoi collaboratori. Non solo in uscita...