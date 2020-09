1









La Juve ha già deciso il futuro di Rolando Mandragora che sarebbe dovuto tornare alla Continassa questa estate per 26 milioni di euro. Come raccolto dalla nostra redazione, la Juve ha deciso con l'Udinese di posticipare di 12 mesi il ritorno del calciatore a causa dell'infortunio al ginocchio del centrocampista. Ieri, secondo Sportitalia, c'è stato un nuovo incontro tra Cherubini e gli agenti del calciatore al ME Hotel di Piazza della Repubblica a Milano.