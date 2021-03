Tra oggi e lunedì è in programma un incontro, potenzialmente decisivo, tra gli agenti di Radu Dragusin e la Juventus per il rinnovo del contratto. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.



LA TENTAZIONE - ​Il suo contratto coi bianconeri è in scadenza a giugno, i discorsi e la trattativa per il rinnovo vanno avanti da diversi mesi senza che si sia ancora arrivati all'annuncio ufficiale. E diverse squadre spingono per prenderlo a parametro zero, in Premier League Newcastle e Crystal Palace e in Bundesliga Lipsia e, soprattutto, Wolfsburg. Lo racconta Calciomercato.com.