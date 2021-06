Manuel Locatelli è l'obiettivo di centrocampo della Juventus, come ormai noto. Per Max Allegri si tratta del nome giusto per garantirgli quel mix di diga e impostazione di cui ha bisogno per costruire la nuova linea mediana bianconera. Ma tra il dire e il fare c'è di mezzo... il trattare! E secondo Sky Sport la prossima settimana ci sarà l'incontro tra Juve e Sassuolo per parlare dell'affare: sul piatto non c'è solo l'offerta juventina, anzi l'Europeo sta mettendo in mostra un ottimo Locatelli e Arsenal e Borussia Dortmund si sono dette interessate. Tuttavia il giocatore preferisce la Juve.