La Juventus è pronta a lanciare l'assalto a Manuel Locatelli. Come riporta Tuttosport, infatti, Federico Cherubini è pronto a incontrare in settimana Giovanni Carnevali, suo omologo del Sassuolo, per accelerare la trattativa e bruciare l'eventuale concorrenza che potrebbe aumentare con le belle prestazioni del centrocampista e di tutta la Nazionale azzurra agli Europei. Non sarebbe sufficiente l'offerta di 30 milioni di euro più Dragusin e il Sassuolo vorrebbe aspettare la fine di Euro 2020 per completare e rifinire la valutazione di Locatelli alla luce di come andrà il torneo.