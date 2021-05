Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, il Cagliari settimana prossima è pronto un primo approccio con la Juve per Rugani. Il club considera l'ex Empoli cedibile ed è al lavoro per trovargli una sistemazione definitiva. L'idea di Paratici è quella di monetizzare dalla sua cessione, oltre a risparmiare sull'ingaggio. ​Il classe 1994 ha un contratto con la Juve fino al 2023 da 3,5 milioni di euro netti a stagione, in caso di rientro a Torino, quindi, i bianconeri dovrebbero pagare più di sei milioni lordi per il suo stipendio. Uno scenario che la Juve non vuole prendere in considerazione. Il Cagliari potrebbe chiederlo in prestito fino al 2022, con ingaggio in parte pagato dalla stessa Juve.