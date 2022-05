È ormai cosa nota che ieri il presidente dell'Inter Steven Zhang si è recato all'hotel dove alloggiava la Juventus poco dopo le 12 per un aperitivo in compagnia di Andrea Agnelli. La distanza tra gli hotel di Inter e Juventus era di circa 7 chilometri ma non stupisce che i due si siano incontrati davanti alle telecamere che alloggiavano fuori dagli alberghi. L'amicizia che lega Zhang e Agnelli è ormai nota.



COSA SI SONO DETTI - Come riferisce La Gazzetta dello Sport il tema dell'aperitivo tra i due probabilmente non è stato il mercato. Seppur i sognatori pensassero ad un discorso su Paulo Dybala o addirittura su Milan Skriniar. Probabilmente si è discusso di politica sportiva. I due non si incontravano personalmente da parecchio tempo. I temi di attualità di cui probabilmente si è parlato sono lo sviluppo dei diritti tv, la valorizzazione del prodotto Serie A (Juve e Inter, se si parla di creazione di una media company, si sono già mosse da tempo) e le posizioni politiche in Lega . Nel pomeriggio infatti proprio nella capitale si è svolta un'assemblea. Sicuramente al centro dei loro discorsi c'era il nuovo format della Champions League approvato proprio ieri da Alexander Ceferin. AMICIZIA - Zhang ha lasciato l'hotel con un foglio in mano, che ha subito alimentato i sogni, che però restano tali. I due sono molto amici, si sono incontrati anche recentemente tra Torino e Milano. Le posizioni in Lega spesso coincidono, Agnelli era a favore da subito alla nomina di Zhang junior nel Club Competition Committee (comitato delle commissioni europee). Dall'altro lato Zhang aveva appoggiato Agnelli nella nomina a presidente Eca. I rapporti si erano raffreddati solo nel 2019 quando Beppe Marotta si era trasferito da bianconero a nerazzurro, ma ora si sono sistemati.



INCONTRI - I due si erano spesso incontrati pubblicamente, si pensi alla sfida a Torino di campionato. Oppure un anno fa quando l'Inter era già campione d'Italia. Agnelli tempo fa aveva infatti rivelato che sono molto amici e che spesso si incontrano a cena. Spenti quindi i sogni dei sognatori, soltanto un incontro amichevole tra i due quello di ieri.