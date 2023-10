Il mercato dellasta iniziando ad animarsi, nel mirino non solo nuovi acquisti ma anche l'obiettivo chiaro di blindare i talenti già presenti in rosa. Tra questi c'è anche Federico, fresco di ventiseiesimo compleanno ieri. L'obiettivo della dirigenza bianconera è chiaro: continuare a puntare sul talento del giovane azzurro che a Torino si trova bene e ci rimane volentieri.Come riferisce Calciomercato.com questa mattina presso l'hotel Palazzo Parigi di Milano (che in passato è stata la base operativa dell'ex-ds Fabio Paratici) il Chief Football Officer Cristiano Giuntoli, accompagnato dal direttore sportivo Giovanni Manna, hanno incontrato Fali Ramadani agente di Federico Chiesa. Sul tavolo chiaramente il rinnovo del giocatore, ma non solo. L'incontro è servito anche per sondare il terreno per altri eventuali colpi in entrata.