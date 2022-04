Per il post Dybala? Come conferma La Gazzetta dello Sport, il candidato è chiaro: Nicolò Zaniolo. La Juve ha già incontrato il suo agente, non avrà problemi a incassare il sì di Nicolò ma dovrebbe convincere la Roma. E un’offerta per un prestito con obbligo di riscatto, alla Locatelli, sembra la strada più logica. Per il quotidiano, i bianconeri sono alla ricerca di un giocatore di strappi, un attaccante rapido per un tridente iper-atletico.