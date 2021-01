Il dubbio McKennie. La Juve se lo trascinerà fino a domani, fino a poche ore dalla gara contro l'Inter. Come raccolto in giornata, infatti, sarà molto importante la decisione di Andrea Pirlo: se dovesse dare ampie garanzie, l'americano sarebbe forte candidato a un posto da titolare. Non solo: potrebbe dare una soluzione in più allo stesso Pirlo, che valuta la possibilità di irrobustire la difesa con Demiral al posto di Frabotta. Insomma, staremo a vedere. L'unica certezza è che la Juve saprà come e se potrà contare su McKennie soltanto a poche ore dalla sfida...