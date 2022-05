Soltanto due attaccanti sono certi di indossare la maglia della Juventus nella prossima stagione. Si tratta di Dusan Vlahovic e Federico Chiesa. Paulo Dybala sicuramente non sarà più il numero 10 della Juventus ma non si conosce ancora la nuova squadra. In bilico invece Federico Bernardeschi, Alvaro Morata e Moise Kean. Come riferisce l'edizione odierna di Tuttosport.



PARTENZE - Se Federico Bernardeschi vuole il rinnovo, sembra esserci per lui uno spiraglio di permanenza aperto. Discorso diverso per Moise Kean che potrebbe non essere riscattato dai bianconeri dall'Everton e quindi potrebbe partire per ritornare al Paris Saint Germain, club che ha grande stima verso l'attaccante italiano. Situazione ancora diversa è quella di Alvaro Morata: l'Atletico Madrid lo cederebbe alla Vecchia Signora per 35 milioni, la Juventus chiede lo sconto. Sarà decisiva però la volontà di Alvaro.



ARRIVI - Inizialmente un nome caldo era quello dell'attaccante della Roma Nicolò Zaniolo, anche se ora sembra essere leggermente tramontato. Pista calda resta quella che porta ad Angel Di Maria che ha annunciato di lasciare il Paris Saint Germain e di voler giocare ancora per una stagione in Europa. Profilo ideale per la Juve. Resta nel mirino anche Giacomo Raspadori del Sassuolo.