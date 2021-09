Il brasiliano si è scontrato con un'altra auto nel centro di Torino mentre era alla guida della sua Ferrari. La vettura è distrutta con il lato anteriore destro ammaccato e il paraurti divelto, ma il centrocampista sta bene.. Uno sfortunato episodio per Arthur, che intanto continua il recupero per essere a disposizione di Allegri dopo la sosta. Era atteso per le visite di controllo al ginocchio al JMedical insieme all'altro brasiliano Kaio Jorge.