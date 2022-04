Il quadro è pressoché completo. Le testimonianze di convocati per un'audizione quest'oggi - sembrano aver confermato l'ipotesi investigativa delladi Torino nell'ambito degli accertamenti sui conti della, ritenuti necessari per andare a fondo su alcuni aspetti legati alla cosiddetta, ovvero il differimento del pagamento di alcune mensilità ai giocatori da parte del club.Come riporta Calcio e Finanza, il nodo che i magistrati dovranno sciogliere, con l'aiuto dei loro consulenti, è se il comportamento della società bianconera è stato corretto dal punto di vista contabile. La loro tesi, per il momento, è che riduzioni e integrazioni avrebbero dovuto essere iscritte nel medesimo esercizio.Chiellini, Bonucci e Cuadrado sono stati gli ultimi in ordine di tempo ad essere ascoltati dagli inquirenti. Il primo era stato Paulo, a cui avevano fatto seguito tra gli altri anche Federico, oltre ad alcuni procuratori come Alessandrodella World Soccer Agency (Wsa) di Alessandro Lucci, che segue i bianconeri Leonardo Bonucci e Juan Cuadrado (oltre all'ex Dejan Kulusevski), nonché il commercialista di Aaron. Convocata poi anche, madre e agente di Adrien.