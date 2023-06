. Il pm è pronto a lasciare la Procura di Torino per trasferirsi a Cuneo e ricoprire il ruolo di procuratore aggiunto. Lo riporta Tuttosport, che sottolinea l'avanzamento di carriera per Santoriello, uno dei magistrati che indagava sulla Juventus nell'inchiesta Prisma e che era finito nella bufera per alcune dichiarazioni del 2019, quelle in cui si definiva anti-juventino ("Odio") e tifoso del Napoli. Dopo la vicenda aveva poi deciso di lasciare l'incarico relativo all'inchiesta Prisma. Ma ora dopo 10 anni lascia Torino per una promozione.