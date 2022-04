Anche Veronique Rabiot, madre e agente del centrocampista francese della Juve, è stata convocata in Procura a Torino per essere ascoltata come testimone nell'ambito dell’Inchiesta Prisma sui conti dei bianconeri. I PM stanno vagliando alcuni aspetti legati alla cosiddetta "manovra stipendi", ovvero il differimento del pagamento di alcune mensilità ai giocatori da parte del club: per lei circa due ore di audizione, secondo quanto riportato da Calciomercato.com. Negli ultimi giorni, sono stati diversi gli interrogatori svolti dalla Procura di Torino per l’indagine. Paulo Dybala è stato il primo, ma poi hanno fatto seguito tra gli altri anche Federico Bernardeschi e Alex Sandro, oltre ad alcuni procuratori come Alessandro Lelli della World Soccer Agency (Wsa) di Alessandro Lucci, che segue i bianconeri Leonardo Bonucci e Juan Cuadrado (oltre all’ex Dejan Kulusevski), nonché il commercialista di Aaron Ramsey. Per far luce sulla questione, nelle prossime settimane saranno poi convocati altri giocatori tra cui Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini, ma anche il presidente della FIGC Gabriele Gravina.