Anche Veronique Rabiot convocata in Procura. Secondo quanto riferito da Sportface, c'è anche la mamma del centrocampista francese - balzata agli onori della cronaca proprio nei giorni scorsi per alcune dichiarazioni sul figlio che hanno fatto parecchio discutere - tra le persone informate sui fatti convocate dai PM di Torino per le audizioni nell'ambito dell'Inchiesta Prisma, dopo le ultime accuse di falso in bilancio mosse nei confronti della Juventus. Intanto in Procura sono già stati ascoltati diversi giocatori tra cui Paulo Dybala.