L'inchiesta Prisma non si fermerà, questo no di certo. Ma i PM della Procura di Torino si prendono alcuni giorni "di riflessione" per capire come continuare l'indagine e chi e quando interrogare:Lo racconta Calciomercato.com, che aggiunge: "Intanto negli scorsi giorni è stata inviata una prima parte di documentazione dalla Procura di Torino a quella della Figc, che ha ricevuto il materiale valutato come ostensibile dai pm. Il canale è aperto quindi, per quanto si tratti ovviamente di una piccola percentuale di tutto ciò che in questi mesi hanno raccolto dai pm e che resterà ancora solo nelle loro mani per tutto il tempo che lo riterranno opportuno.