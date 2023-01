L'udienza preliminare per l’inchiesta Prisma sui conti della. Questo quanto riporta l'Ansa che cita fonti qualificate. Il giudice che presiederà l'udienza è Marco Picco, che dovrà stabilire se il club bianconero e i 12 indagati (Agnelli, Nedved, Paratici, Arrivabene, Re, Bertola, Cerrato, Gabasio, Roncaglio, Vellano, Boschetti e Grossi) andranno a processo.L'accusa della Procura di Torino è di false comunicazioni sociali, ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, manipolazione del mercato e dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.ramite la quale i giocatori della Juventus - secondo l'accusa - avrebbero rinunciato solo a una mensilità rispetto alle quattro comunicate dal club nel marzo 2020 a seguito dello stop del campionato causa lockdown. Inizia così una settimana molto importante in casa bianconera.. Venerdì invece a Roma ci sarà la decisione del Tribunale federale, che dovrà valutare se accogliere o respingere la richiesta di revoca parziale della sentenza di assoluzione del 2022 per le società coinvolte nel processo plusvalenze, richiesta avanzata dalla procura sportiva.